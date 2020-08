Se vuelve viral joven yucateca por regalar internet en su localidad a estudiantes

Yucatán.- Ante la pandemia por Covid-19, Salette Canul, yucateca de 22 años, se volvió viral en Facebook, luego de compartir un cartel en donde ofrece internet de forma gratuita a los estudiantes de la localidad en Chocholá, Yucatán.

"Muchos niños de nuestra comunidad no cuentan con internet, ni siquiera con una computadora que los ayude a su aprendizaje. Platicando con mi hermana se nos ocurrió investigar la manera de como podíamos ayudar en esta situación de la pandemia; y así fue cómo surgió la idea de elaborar un cartel, donde invitamos a los estudiantes de la localidad a utilizar nuestro internet de manera gratuita", comentó Salette en una entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

La joven yucateca explicó que recibió el apoyo por parte de sus padres, pues saben de la importancia de ayudar a los más necesitados.

"Siempre hacemos este tipo de cosas para ayudar a la comunidad. En mi familia, mi mamá es una persona muy abierta ante estas ideas y mi papá estaba muy feliz por esta iniciativa, y nos ofreció apoyo para que el internet tuviera una mayor velocidad y los visitantes no tuvieran problemas".

Salette, quien es estudiante de psicología y activista social, detalló cómo se llevará a cabo esta iniciativa.

"Será en un horario de 7:00 horas a 13:00 horas de lunes a sábados, para que los niños puedan venir a hacer sus tareas, investigaciones o tomar clases en línea. Planeamos poner mesas y sillas en el garaje para que los estudiantes puedan tener mayor espacio. De igual manera, atrás de la casa tenemos otro espacio y estamos pensando en habilitarlo".

"Usualmente yo me encuentro en las mañanas, así que pueden venir y los estaré atendiendo. También si ellos lo desean los estaré asesorando por si tiene algún problema para entrar a algún sitio web", añadió la joven yucateca. Sin embargo, debido a la pandemia el cupo será limitado, pero contará con las medidas sanitarias correspondientes. "Solo se tiene permitido que dos personas ocupen la parte del garaje y otras dos la parte de atrás, todo esto con las medidas sanitarias como gel antibacterial y cubrebocas", afirmó Salette.

Asimismo, expresó su emoción de saber que la publicación había tenido una gran aceptación por parte de la comunidad.

"Fue muy emocionante saber que la publicación había llegado a muchas partes de la ciudad, porque no creí que iba tener un gran impacto. Se agradece porque todo lo que estamos haciendo está dando frutos".

Por ello, Salette aseguró haber recibido comentarios positivos por parte de los internautas. "Me han llegado comentarios muy positivos. Gente deseándome lo mejor a mí y a mi familia, y eso me pone muy feliz. Me siento muy orgullosa".

Finalmente la joven yucateca manifestó su deseo de seguir ayudando, y espera que más personas se puedan sumar a la iniciativa. "Me gustaría que más personas se sumaran a esta iniciativa y apoyaran en brindarles herramientas a los estudiantes, porque el estudio abre muchas puertas".

Siempre he dicho que tenemos que darles un propósito a los niños, porque yo quiero ver que mi pueblo florezca de alguna manera. No solamente es brindarles internet, sino apoyarlos de otra manera, así que buscaremos la forma para motivarlos a seguir estudiando", concluyó.

