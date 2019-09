Se vuelven más comunes las agresiones ciudadanas a soldados

Enfrentamiento entre pobladores y militares en Apango en Acajete. Puebla

Empezaron con palos y piedras, el ejército terminó con balazos.



Contra el pueblo si, contra el crimen organizado abrazos y no balazos.



Esto no es culpa de López, porque el no gobierna. #LopezNoPuede pic.twitter.com/C8WBsEk9ml