Secretaria estatal de Morena se lanza contra Diego Sinhue por inseguridad en Guanajuato

Irapuato.- La Secretaria estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández culpó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo del incremento de la delincuenia en Guanajuato.

Enfatizó que el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre y el Secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca, fueron colocados por imposición del Gobernador y son sólo “para rayos” en la fuerte problemática de inseguridad, pero no dan ningún resultado.

El único culpable de la inseguridad en nuestro Estado se llama el Partido Acción Nacional, se llama Diego Sinhue, no hay más, ellos tienen a esos señores ahí que no han dado resultados y que se les mezcla de manera constante con la delincuencia organizada, es porque el PAN los quiere mantener ahí”, enfatizó.

Alcaraz Hernández dijo que quizá desde que el mandatario estatal y su partido tomaron el poder de Guanajuato, hicieron pactos inconfesables con la delincuencia organizada, pues aunque no lo sabe, hay sospechas de ello.

Nos metieron en esta espiral de violencia, no es posible lo que pasó en Celaya, lo que pasó en San Francisco, no es posible todos los actos de violencia que están viviendo cada día en nuestro Estado (...) no hay un lugar que no se quede quieto desgraciadamente”, enfatizó.