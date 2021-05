'Parece que el enemigo está en el Poder Judicial', reclama secretario de Marina

Ciudad de México.- El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, consideró que el combate a las organizaciones criminales que operan en los puertos marítimos del país “parece ser que el enemigo es el Poder Judicial”.

El reproche hacia el Poder Judicial fue después de un aseguramiento de casi 700 kilos de fentanilo en Guaymas, Sonora. Desde el Poder Judicial le respondieron: obedecen únicamente a la Constitución.

Explicó que no es posible dar información del operativo debido a que se deben cuidar los procesos de judilización para evitar que los delincuentes eviten la justicia

Es algo que hay que hacer paso a paso, bien fiscalizada, bien judicializada porque si no pues las ayudas, que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo si no se nos van (los delincuentes). Hay muchos casos en los que pena nos da que actúen de esa manera (los jueces), parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. No sólo es decomisar la carga, sino de dónde viene, quién la trae, quién la manda y a dónde va para seguir ese camino. La carga iba a Barcelona, España", dijo Ojeda en conferencia en Palacio Nacional.