Secuestradores abandonan a menor al raptar a su madre

México.- El abandono de Bruno, el menor de cinco años, en la Avenida Periférico sur fue derivado del presunto secuestro de su madre, Rosario, denunciaron familiares de la víctima, quienes ayer por la tarde se encontraban en la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría de Justicia capitalina.

No es que lo hayan abandonado (a Bruno), nosotros dos dimos cuenta hasta el otro día en la mañana que ese niño que reportaban como abandonado era nuestro sobrino.

El entrevistado agregó que la mujer es arquitecta de profesión y regresaba el lunes aproximadamente a las 6:00 de la tarde de su trabajo en una camioneta de la empresa en la que trabaja y se dirigía a su hogar que se ubica entre la alcaldía de Álvaro Obregón y Tlalpan cuando fue sorprendida por sus captores.

No hemos recibido demanda alguna, no hemos recibido algún dato, no hemos podido platicar con el niño para saber qué fue lo que pasó, refirió expuso Díaz.