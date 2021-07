Veracruz.- En su visita a Veracruz el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo oficial la asignación de una dotación de 50 mil millones de pesos para la Guardia Nacional, y aprovechó para dar su respaldo por el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Ya hemos convenido en una reciente reunión que la Guardia Nacional va a contar con más presupuesto, va a disponer de 50 mil millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales del 2023, con todos los elementos, con todo el profesionalismo de los que integren la Guardia Nacional, con salarios justos”, informó el Mandatario al inaugurar un cuartel de esa corporación.

“Con todas las instalaciones requeridas, tanto para que permanezcan los elementos de la Guardia Nacional en sus labores de vigilancia, como también se van a construir unidades habitacionales para las familias de los elementos de la Guardia Nacional”.

López Obrador sostuvo que la corporación tendrá en su momento una nueva reforma a la Constitución para que dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa.

“Va a funcionar la Guardia Nacional para finales del sexenio que me corresponde, porque no queremos que quede inscrita a ninguna Secretaría que no tenga la disciplina y el profesionalismo, que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal que primero estaba constituida en una Secretaría y luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo de corrupción, se pudrió”, manifestó.

En este escenario, el Mandatario defendió las tareas de los militares en seguridad pública.

“Hemos logrado detener los homicidios y se ha logrado una disminución considerable en delitos como el secuestro y otros delitos que afectan mucho a la población, sin embargo, hace falta más y necesitamos continuar con el plan de consolidar la Guardia Nacional, esta nueva institución que se creó hace un poco más de dos años a partir de la reforma a la Constitución, porque antes no se podían usar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, era un absurdo”, dijo.

Se tiene que contar con el apoyo tanto de la Secretaría de Defensa como de la Secretaría de Marina para labores de seguridad pública, porque son dos instituciones fundamentales, son pilares del Estado mexicano, dos instituciones que se han conservado en el transcurrir del tiempo como fortalezas."

Al Presidente le acompañaron en la inauguración del cuartel los secretarios Luis Cresencio Sandoval, de Defensa; Rafael Ojeda, de Marina, y Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad, así como el comandante de la Guardia, Luis Rodríguez Bucio.

También estuvo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien presumió una reducción de asesinatos en la entidad.

“Antes el tema de seguridad era una simulación”, aseveró.

Apenas el viernes hombres armados atacaron a balazos a Ernesto Cuevas Hernández, subprocurador de Medio Ambiente del estado.

El funcionario transitaba sobre la avenida Xalapa, en la capital del estado, en la zona de las florerías del Panteón municipal, cuando fue atacado a balazos.

(Con información de Agencia Reforma)