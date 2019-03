Senadora de Morena llama 'retrasados mentales' a reporteros

Ciudad de México.- La senadora de Morena, Eva Galaz, llamó a los reporteros "retrasados mentales", en defensa de su compañero de bancada, el senador Armando Guadiana, cuando se le cuestionó sobre el presunto conflicto de interés entre sus empresas mineras y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la compra de carbón.

El hecho ocurrió al finalizar la conferencia de prensa del excandidato a la gubernatura de Coahuila, quien en tono molesto señaló que "no, no y no, ya les dije 20 mil veces, que tenga un conflicto, pues esa foto que circula en la redes sociales es pasada, fue un error de mi equipo, ¿ya quedó aclarado?, ¿ya no hay ninguna pregunta?".

Eva Galaz tomó del brazo a su compañero y paisano, para caminar en sentido contrario de donde se encontraban los reporteros, y fue en ese momento cuando expresó: "ya, ya, parecen retrasados mentales".

En su cuenta de Twitter, la morenista reconoció el trabajo de los medios de comunicación, ofreciendo una disculpa por sus comentarios a los reporteros, al mismo tiempo que externó su respeto y extendió la disculpa "a las personas que enfrentan alguna discapacidad".