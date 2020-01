Señala AMLO que 'se descontroló' violencia en Guanajuato en días recientes

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que pese a refuerzo en seguridad en estados como Guanajuato, ayer se registraron 90 homicidios en el País.

El Mandatario en su conferencia matutina en Palacio Nacional expuso como ejemplo la cantidad de homicidios registrado en los últimos días en Guanajuato, situación que admitió se descontroló.

Cuestionado por la estrategia de su Gobierno para frenar el alza en asesinatos registrada durante 2019 en el País, el Presidente señaló que no busca polemizar la situación, pues la principal prueba es la aprehensión del exsecretario Genaro García Luna.

No quise polemizar, no se trata de decir 'no es cierto' que crezca el acto delictivo, pero si piden información sobre los delitos federales les van a decir que disminuyeron del año pasado, pero yo no me voy a meter a eso a polemizar en este caso.