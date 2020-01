Señalan a cajera de Santander y ladrón como presuntos hermanos

Veracruz.- Uno de los presuntos ladrones que asaltaron a una familia afuera de un banco Santander, podría ser hermano de la cajera a quien acusan de proporcionar información a los delincuentes para robarle 76 mil pesos a un hombre que recién los había retirado del banco.

Así lo informa la Fiscalía General del estado de Veracruz en su línea de investigación UIPJ/DHVII/SUB.U.BOCADELRIO/F/IV/029/2020 en contra de quienes resulten responsables.

El pasado jueves dos de enero, un hombre identificado como Daniel, retiró 76 mil pesos de la sucursal bancaria Santander y al salir del edificio tomó un taxi con su esposa e hijos, pero dos hombres en moto que lo esperaban, lo siguieron y le exigieron a punta de pistola que le entregará justo los 76 mil pesos.

Los ladrones sabían en que bolsa los traía y de acuerdo a la declaración de Daniel, le dieron varios 'cachazos' y amagaron con el arma a su esposa e hijos, después le quitaron el dinero y huyeron.

El hombre con su esposa regresó al banco y acusaron a la cajera de haberles dado información a los ladrones, debido a que nadie más sabía sobre el retiro y la cantidad exacta y en video la encararon para que les diera una explicación.

“Dile a tus amiguitos que te regresen el dinero y me regresas mi dinero o haber de donde te los sacas porque tú les diste el pitazo, tú les dijiste cuanto llevaba en la bolsa, agarré un taxi y me siguieron y me bajaron y me pegaron el cachazo, y a mi esposa le pusieron la pistola encima y todavía le quitaron la bolsa ¿Cómo van a saber ellos? ¿Por quién van a saber?, le reclamó el hombre a la cajera.