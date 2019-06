Señalan falta de educación financiera en millennials

Monterrey, Nuevo León.- Al haber nacido en una época en la que el internet hace posible muchas cosas en cuestión de minutos, la generación millennial, personas nacidas entre 1980 y 1994, está acostumbrada a la inmediatez y "vivir el momento", aspecto que está afectando sus decisiones financieras.

Según un estudio publicado por la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), sólo el 24% de los millennials tiene educación financiera (básica).

Actinver Casa de Bolsa señala en una análisis lo que sucede con las decisiones de los millennials.

El resto no tiene ni idea de sus gastos ni de sus ingresos, no saben para dónde van sus finanzas, ya que no tienen objetivos y ni metas definidas, y esto los lleva a comprar todo lo que ven sin pensar si realmente lo necesitan.