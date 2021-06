'Ser funcionario de casilla desde hace años es una labor que realiza con gusto'

José Alberto Magaña ha sido funcionario de casilla desde hace algún tiempo atrás, en estas elecciones del 2021, la zona que se le asignó por esta ocasión es en Futurama Monterrey, Jardines del Moral, en el jardín de niños Soraida Pineda. Él comparte su opinión acerca de la importancia del voto.

"Yo vengo a ser Funcionario de Casilla por parte del Partido Acción Nacional, me invitaron a participar para vigilar que las elecciones se lleven correctamente, ya he participado con anterioridad desde el 2003, cada tres años participó, ha habido variación en la zona de lugares en los que he estado, esta es la segunda ocasión en la que se me asigna esta escuela", expresó.