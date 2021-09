Ciudad de México.- El político y actor, Sergio Mayer, fue denunciado por el actor Héctor Parra por presunto tráfico de influencias.

Héctor Parra fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México acusado de abuso sexual a su propia hija.

Según señaló el abogado de Parra, el actor fue detenido sin que existiera previamente una denuncia penal en su contra, esto después de que interviniera Mayer.

Evidentemente en mi calidad de servidor público voy a seguir apoyando a las víctimas de maltrato sexual, de violencia de género y lo he estado manejando con diferentes personas que me han buscado y es mi deber y mi obligación. Yo les pedí que hiciéramos esto de manera correcta”, expresó Mayer el 17 de junio.

Algunas de las anomalías que Héctor y su defensa piden que se investiguen son: acceso a la carpeta de investigación, reunión con la coordinadora general de delitos de género y atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia y presencia en la primera audiencia del caso.

Estamos solicitando a la Cámara de Diputados el informe de sus actividades (de Mayer) sobre todo en los días en los que se dejó ver, porque él llegó a las instalaciones en la unidad judicial del Tribunal Superior de Justicia el día de la audiencia inicial sin tener reconocido el carácter de parte técnica, no es asesor de la víctima, no es defensor de Héctor, no es el juez, sin embargo él se trató de presentar dentro de la audiencia", detalló el abogado.