Sería derrota histórica para México que Salinas no sea castigado: Muñoz Ledo

CDMX.- Expresó el diputado Porfirio Muñoz Ledo que si el actual gobierno de México falla en castigar al expresidente Carlos Salinas de Gortari por el daño que hizo a México sería una derrota histórica para el país.

Mencionó que una investigación debe llevarse hasta el final y la Fiscalía General de la República debe ir a fondo, pues la situación es como "jugar con fuego".

Llegan los comentarios del diputado luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgiera a los mexicanos a solicitar una consulta ciudadana para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes por actos de corrupción, pues el tiempo corre y el plazo límite es el 15 de septiembre de 2020.

Los comentarios los hizo Muñoz Ledo en una entrevista con la conductora de Grupo Fórmula, Azucena Uresti:

Si Salinas no es castigado sería un fracaso histórico, no puedes jugar con fuego, no puedes amenazar y luego retractarte. Si el gobierno no lo hace, si la Fiscalía no se va a fondo, entonces esta puede ser una derrota histórica para el gobierno de México", dijo.