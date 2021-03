Tabasco. Después de varios meses de trabajo y un proceso lento, el presidente del País, Andrés Manuel López Obrador reconoció que las obras en el Tren Maya no han tenido un avance esperado.

Ante ello, el mandatario urgió a las empresas involucradas en el proyecto en la construcción del Tren Maya a acelerar los trabajos antes de que las lluvias lleguen.

Llueve mucho en Chiapas, en Tabasco, en el sureste y la temporada de lluvias no permite avanzar, de modo que hay que aprovechar la seca, todo lo que se pueda hacer en la seca. Hasta julio se puede, ya en agosto empiezan los aguaceros, empieza a llover mucho, hasta noviembre, y ahora se amplió la temporada de lluvia y afectó mucho a Tabasco y a Chiapas”, comentó AMLO.

Hace un par de días, López Obrador realizó una visita a la zona donde se construye el tramo 1 del Tren Maya Palenque-Escárcega, donde reconoció que va a paso lento.

“No podemos, no existe la posibilidad de fallar y de no inaugurar el tren en el 2023, no hay más tiempo, sería un rotundo fracaso porque, si no terminamos completa la obra, heredaríamos un problema al nuevo gobierno; y no solo eso, el riesgo de que se quede la obra inconclusa. Por eso no podemos fallar”, afirmó.

Para concluir, AMLO dejó en claro que problemas en los recursos no hay al tener finanzas sanas y que hará el compromiso de al menos cada mes supervisar la obra.