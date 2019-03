Sesionan para avalar reforma educativa mientras siguen bloqueos de la CNTE

Ciudad de México.- Después de una semana sin poder sesionar por el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en punto de las 9:10 de la mañana, las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales alcanzaron quorum e iniciaron la sesión ordinaria para avalar la reforma educativa.

A pesar de que los integrantes de la CNTE mantienen bloqueo en la Puerta 1 y dos accesos vehiculares, esta mañana lograron ingresar 20 de 33 diputados de la Comisión de Educación y 20 integrantes de los 33 de Puntos Constitucionales.

Fue el secretario de la Comisión de Educación, Iván Arturo Pérez Negrón, quien cantó el quorum.

Al arrancar la sesión ordinaria, los diputados María Chávez e Irán Santiago reclamaron que no podían votar un dictamen que no conocen, pues no se lo habían circulado.

Bloquea CNTE accesos

Por segundo día consecutivo, la CNTE bloquea los accesos principales de la Cámara de Diputados.

A diferencia de ayer, los maestros no cerraron las entradas posteriores del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Así, cuatro de los ocho accesos que tiene el recinto están bloqueados por los docentes, quienes exigen se incluyan sus demandas en el dictamen.