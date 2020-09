Si hay 'fórmula' contra Covid, podría patentarse.- Hugo López-Gatell

CDMX.- El plan de control en ocho semanas de Covid-19, propuesto por seis ex Secretarios de Salud, debería patentarse, pues actualmente en todos los países del mundo la pandemia sigue activa, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Si hay una fórmula para resolver la pandemia en seis u ocho semanas sería de gran valor; esto podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo.

"En el mundo entero la pandemia sigue activa. China fue el único país que hasta el momento ha declarado formalmente el final de la epidemia como se dio a conocer ayer. Desafortunadamente lo que hemos visto en todos los países del mundo, todos, absolutamente todos, es que la epidemia sigue activa; lo estamos viendo ahora en Europa Occidental; los países que iniciaron con la epidemia de manera más temprana, después de China, tienen ahora rebrotes de proporciones semejantes al inicio de la epidemia".

En otras latitudes, agregó, como India, el segundo país más poblado del mundo, muy desafortunadamente se tiene la mayor intensidad epidémica, inmediatamente después Estados Unidos.

REFORMA publicó que tras concluir que la epidemia de Covid-19 está fuera de control en el País, seis ex Secretarios de Salud proponen modificar la estrategia actual y poner en marcha un plan de ocho semanas que incluya la aplicación nacional de pruebas para ubicar el movimiento del virus y contener su expansión.

López-Gatell dijo que desconoce el contenido del documento de los ex Secretarios de Salud, pero aseguró que lo leerá con mucho interés.

Hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados ex Secretarios la tienen. Si en seis semanas se logra eliminar una epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado.

"Me da mucha curiosidad, una fórmula que en seis a ocho semanas logra resolver un problema que afecta al mundo entero. Asumo que ya lo han sometido a consideración de la Organización Mundial de la Salud. Le vamos a pedir al Canciller Marcelo Ebrad que nos ayude a difundirlo entre el servicio exterior mexicano para que todos los países se beneficien de esto".

Indicó que es alentador que haya gente con iniciativa, pero llama la atención que hasta ahora hayan presentado la propuesta.

Llama la atención que el tiempo de esa fórmula de seis a ocho semanas..., es más o menos el tiempo que estimamos que de acuerdo a las trayectorias epidémicas se agotará el primer ciclo epidémico.

"Quizá es una coincidencia que lo presenten ahora; no les reclamamos no haberlo presentado antes. A la mejor tienen una fórmula tan innovadora... que no se pudo presentar antes, quizá en marzo cuando empezó la epidemia".

Dijo que la presentación de este plan fue auspiciada por el partido Movimiento Ciudadano.

"Parece que en la convocatoria del documento participan senadores, militantes de este partido Movimiento Ciudadano.

"No sé si esto tiene que ver con algún tema político; habría que ver si estos ex Secretarios y ex Secretaria tienen alguna vinculación, quizá no tengan ninguna vinculación política ni empresarial, por ejemplo, en la comercialización de medicamentos, de pruebas diagnósticas".

Anuncian reunión con gobierno ruso

Las autoridades de salud del País se reunirán mañana con el gobierno ruso para tratar el tema de la vacuna contra Covid-19 elaborada por este último país, anunció Hugo López-Gatell.

Precisó que todas las dosis, sean 2 millones, 32 millones, 50 o 100 millones, tienen que pasar por la verificación sanitaria.

La evaluación la hace el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris, formado por expertos científicos que deben tener independencia respecto a cualquier otro interés, por ejemplo, el comercial.

"Lo enfatizo tanto porque sabemos que en el pasado no era necesariamente el caso, pero ahora sí lo estamos cuidando".

Dijo que este es un asunto sumamente delicado, y ninguna autoridad sanitaria en el mundo debería de realizar un trámite rápido que desconozca la calidad de la evidencia científica.

"Que por alguna clase de presión dé un dictamen favorable cuando no hay la razonable garantía de seguridad, la calidad y eficacia".

HLL