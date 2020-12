Si privados quieren comprar vacunas, adelante.- AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas que quieran comprar vacunas contra el Covid-19 en el extranjero y comercializarla en el País podrán hacerlo.

En un video en redes, dijo que si bien su Administración no tiene impedimento alguno en ello, cuidarán que el acceso a las dosis no esté sujeto al influyentismo y reiteró que su aplicación será universal y gratuita.

Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro, si hay empresas que quieran comprar las vacunas en el extranjero nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir, para que se venda la vacuna que se compre fuera, nosotros lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesite para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento, no porque yo tengo dinero yo voy a vacunarme primero, o yo soy político o yo soy influyente y yo me vacuno primero, no eso no, así no es la cosa, es para todos", indicó.