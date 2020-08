Simpatizantes de AMLO lo desobedecen y otra vez se amontonan para verlo

Reynosa, Tamaulipas.- Al inicio de su conferencia de prensa mañanera de este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus simpatizantes de Reynosa que no acudieran a los eventos que tendría ese día, pero ellos lo desobedecieron y nuevamente se amontonaron para verlo.

AMLO se encuentra de gira por Tamaulipas y este jueves acudió a Matamoros, donde al llegar fue recibido por decenas de sus seguidores que llevaban gorras, chalecos y banderas para apoyarlo pero se les olvidó usar el cubrebocas y tomar su sana distancia.

Ante ello, el mandatario tuvo que acortar su presentación y le pidió a sus seguidores que se retiraran y este viernes por la mañana hizo el llamado para prevenir contagios de coronavirus.

Pero la petición de López Obrador poco le importó a sus simpatizantes de Reynosa y horas más tarde en plena pandemia se presentaron en la Colonia Humberto Valdez Richaud con mantas, pancartas y matracas para vitorear al Presidente.

Me da mucho gusto estar con ustedes, no le hace que no me hayan hecho caso, porque no queremos que haya congregación, que haya mítines, porque tenemos que cuidarnos con sana distancia para no enfermarnos, para no contagiarnos de esa terrible enfermedad, de esa pandemia del Covid", comentó López Obrador.