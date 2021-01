Indep, terminaron por robarse lo robado y nada le devolvieron al pueblo: Héctor Yunes

CDMX.- El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) que ha sido perfilado como un "Robin Hood" gubernamental que destina a los pobres el dinero que ha sido asegurado a delincuentes y corruptos, no ha logrado despegar a un año de su creación.

Además de la falta de consolidación del Indep, se suman a éste denuncias y señalamientos en contra por irregularidades administrativas financieras, falta de transparencia en las subastas, anomalías en la incautación de bienes e incluso la mutilación de joyas confiscadas.

A pesar de su creación formal reciente, el Indep ha tenido tres directores: Ricardo Rodríguez, quien salió en junio de 2020; Jaime Cárdenas, que estuvo del 2 de junio al 21 de septiembre; y ahora está Ernesto Prieto, que se era el director de la Lotería Nacional.

Cárdenas denunció en su carta de renuncia actos de corrupción, alertó de adeudos millonarios y ventiló distintas irregularidades y problemas operativos en el Indep que es responsable de las subastas de bienes asegurados a la delincuencia organizada.

Tras cuatro meses de su salida del Indep, el académico de la UNAM y aliado de mil batallas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refrendó en una entrevista que el Indep no ha "cuajado" y que enfrenta una complicada situación.

Sí es una institución que no ha cuajado, que no se ha consolidado, ojalá que se consolide en estos años, que resuelva sus problemas financieros, sus problemas administrativos. Es complicada la institución, yo creo que sí", recalcó.

Yo creo que lo que habría que hacer, me imagino que lo están haciendo, no sé lo que sucede adentro, pero supongo que estarán en eso, que estarán pagando deudas, cumpliendo laudos, para resolver los problemas del pasado".

Advirtió Cárdenas a REFORMA que entre los problemas que el extinto SAE le heredó al Indep se encuentran adeudos -por juicios, laudos y contratos- de más de mil millones de pesos y la liquidación de organismos descentralizados como Ferronales y Luz y Fuerza del Centro.

Aseguró que es posible que el Indep se consolide en los siguientes años a través de una reforma legal que, entre otras cosas, permita destinar parte del dinero de las subastas al pago de las deudas del propio organismo.

Hay dos formas de pagarlas, una es que Hacienda dé el dinero con recursos presupuestales y como están las cosas no creo que a Hacienda le sobre para dar dinero y pagar las deudas, y lo otro, reformas a las leyes que rigen la institución para que un porcentaje de las subastas se destinara a pagar ese pasivo, tal vez así podría consolidarse".

Cárdenas, que marcó las "herencias negativas", advirtió que el Indep enfrenta también un problema creado en este sexenio, que es el peso específico del organismo en el denominado gabinete social, que se encarga de autorizar el destino de los bienes asegurados.

Ese gabinete yo creo que no ha penetrado en el ánimo de los integrantes del gabinete, y es muy importante porque es el que autoriza el destino de los bienes de origen penal, o sea, de los bienes asegurados, decomisados, extintos, abandonados", explicó.

Hay problemas porque hay miembros del gabinete que no entienden bien la importancia de este gabinete (social) y eso dificulta la toma de decisiones, complica también la propia vida interna del Indep, porque tiene que volverse como un apéndice en los bienes de origen penal de este gabinete, pero al mismo tiempo se debe salvaguardar su autonomía".

El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Yunes, afirmó que el Indep es la expresión más diáfana de lo que significa la 4T, ya que es una institución creada al vapor para atender los prejuicios ideológicos del Presidente y que confirma que la corrupción es aún más grave que en el pasado.

Hoy el Gobierno no quiere hablar del fracaso de una de sus instituciones más emblemáticas, en el que terminaron por robarse lo robado y nada le devolvieron al pueblo (...) con la vista gorda del Presidente".

Indicó el legislador que el Indep simboliza exactamente lo contrario a lo que pregona, ya que tolera la corrupción, opera con opacidad y aplica una supuesta política social que sólo beneficia a "los amigos" en las subastas.

Comentó Yunes que el paso de tres directores por el Indep evidencia fragilidad, desorden administrativo e incapacidad para cumplir objetivos, pero también que que es una institución que el Presidente decidió "tirar a la basura".

Tan sólo entre el 23 de enero y el 23 de septiembre, dijo, la dirección Ejecutiva presentó 47 querellas y/o denuncias de hechos ante la FGR vinculadas, entre otras cosas, a la realización de subastas a modo para favorecer a los "amigos del régimen" con verdaderas gangas.

No sabemos el estado que guardan las carpetas de investigación o si en la oscuridad se ha decretado el no ejercicio de la acción penal, lo que sólo abonaría a la impunidad. Tiene razón el Presidente: no son tamalitos de chipilín; la 4T nos ha hecho de chivo los tamales", criticó.