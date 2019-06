Síndico de Lagos de Moreno es captado ebrio y se resiste a indicaciones de policías

Lagos de Moreno.- El síndico de Lagos de Moreno, Gilberto Delgado, fue captado en presunto estado de ebriedad y gritando a los policías.

El video que fue difundido en redes sociales y retomado por NotiAltos, se observa que el síndico de la actual administración que encabeza Tecutli Gómez, le grita a los policías al no respetar las indicaciones que le dan.

En la grabación se observa que el síndico se le dan indicaciones, pero se sube a un automóvil y no sigue las indicaciones de los policías.

El síndico, de playera roja, se sube del lado del copiloto y comienza a gritar: "Nomás por eso no me voy a bajar. No más por eso no me voy a bajar".

Los policías y el sindico se jalonean dentro del auto, aunque el síndico ya no baja del auto.

En el video también se escucha que llaman al "Capi", para ver si daba la orden de que el síndico se retire.