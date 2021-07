‘Mamá unos hombres me están faltando al respeto’, un día después, hallan muerta a Leicy de 15 años

Sonora. Una pesadilla es la que vive la mamá de Leicy Celina Vargas Gameros, una joven de 15 años quien salió de su casa para visitar una amiga, pero horas después no se supo nada de ella y al día siguiente fue encontrado su cuerpo sin vida.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, antes de no saber más de ella, Leicy mandó un mensaje a sus familiares diciendo que ‘Mamá, unos hombres me están faltando el respeto’, pero a partir de ahí perdieron comunicación y de la estudiante del CecyTe de Nogales, en Sonora, ya no se supo más de ella.

A las pocas horas de no saber más de Leicy, los mismos familiares comenzaron su búsqueda al mismo tiempo que pedían apoyo en las redes sociales para su localización, pues no era normal que ella dejara de contestar el teléfono.

Asimismo, la familia acudió a las pocas horas a las autoridades, mientras se seguía con la búsqueda de la menor de edad.

Sin embargo, la peor desgracia llegó cuando un día después, cerca de las 14:30 horas, el cuerpo de Leicy fue encontrado a un costado de la cinta asfáltica en la carretera Ímuris-Magdalena, en ese momento del hallazgo el cadáver estaba como no identificado.

Reporta la mamá de Leicy desaparición, la hallan muerta

Horas antes del hallazgo, la mamá de la joven acude a las autoridades para denunciar su desaparición, justo a las 12:40 horas, por lo que de inmediato se activan las alertas para su búsqueda.

En su declaración, la mamá de Leicy afirmó que el domingo 4 de julio, la menor pidió permiso para visitar a una amiga en la misma colonia, y también resaltó la llamada en que había dicho que ‘unos hombres les estaban faltando el respecto’, pero que después de ahí ya nada supieron de ella.

Un día después encuentran el cuerpo de la menor y coincide que las características que había mencionado la mamá, por lo que la peor noticia se hacía realidad.

Convocan a marcha por Leicy

A las pocas horas de darse conocer la noticia, en las redes sociales miles de usuarios mostraron su indignación e invitaron a realizar una marcha para exigir justicia por la menor de edad.

“Estamos devastadas por la pérdida de nuestra hermana Leicy Celina. Convocamos a manifestación y vigilia para pedir justicia por el feminicidio de Leicy Celina, exigir nuestros derechos y recordar a las que ya no están”, se leía en las redes sociales.

De esta manera, se acordó que se realizará una protesta el próximo domingo 11 de julio en punto de las 17:00 horas con el objetivo de exigir justicia y detener a quienes quitaron la vida de Leicy.