‘Soy Santa Claus’: hacker acosa a una niña desde cámara de seguridad en su cuarto

Estados Unidos.- ¿Te imaginas que estés solo en tu habitación y una voz extraña te hable y te diga que te está observando desde uno de tus dispositivos?, pues esto le sucedió a una pequeña de ocho años que era observada por un hacker desde la cámara de seguridad que tenía en su habitación.

De acuerdo con The Washington Post, los padres de la menor denunciaron un extraño hackeó su sistema de vigilancia doméstico instalado en la habitación de sus hijas.

Señalaron que Alysa fue al cuarto al escuchar música y sonidos que procedían de la estancia, pero la encontró vacía. En ese momento, la música dejó de sonar y la pequeña escuchó la voz de un extraño a través del altavoz del dispositivo.

La pequeña preguntó quién estaba ahí, y el hacker respondió “Soy tu mejor amigo”, Alysa aterrada le gritó a su madre, pero para evitar ser descubierto el hombre le dijo que era Santa Claus y que podía hacer lo que quisiera.

Ashley, madre de la menor, dijo al periódico estadounidense que en lugar de instalar medidas de seguridad adicional para sus hijas, las puso en riesgo aunque desconoce cómo fue que los hackearon.

No tengo palabras para expresar lo mal que nos sentimos mi hija y yo. No puedo decirles que sé quién es esa persona. Y tampoco que no vaya a aparecer en nuestra casa en mitad de la noche", dijo.