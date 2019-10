'Soy gay': Diputado 'sale del closet' en tribuna del Congreso. VIDEO

Sonora.- El diputado local de Sonora Rodolfo Lizárraga, expresó su apoyo a los activistas LGBTI+ que se manifestaron en el Congreso de Sonora para exigir el derecho al matrimonio igualitario, y además aprovechó para revelar que él mismo es homosexual.

De acuerdo con Noticieros Televisa, alrededor de 20 manifestantes de la comunidad LGBTI+ se presentaron en el Congreso de Sonora mientras para pedir a los legisladores acelerar la discusión sobre la reforma al código de familia que propuso la diputada Yumiko Palomarez el pasado 5 de agosto.

Dicha reforma permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo dentro del estado de Sonora sin necesidad de un amparo.

El diputado local por el Partido del Trabajo, Rodolfo Lizárraga, manifestó ante el pleno su apoyo a los manifestantes y además reveló ser homosexual.

Hoy 11 de octubre se celebra a nivel mundial el "Día para Salir del Closet" o "Coming Out Day", una celebración de la comunidad LGBTI+ que desde finales de los años 80's anima a las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero a expresar abiertamente sus preferencias o identidad, así como concienciar a la sociedad acerca de la inclusión.

El diputado Rodolfo Lizárraga de hecho afirmó que mantiene una relación con una persona del mismo sexo y que, aunque "no ocupa" casarse, apoya la lucha de la comunidad LGBTI+.

De parte de un servidor van a tener todo el apoyo para lo que ustedes pretenden hacer. Yo no ocupo casarme; yo ya estoy con una persona de mí mismo sexo, pero no por eso no voy a apoyar lo que un grupo, como lo llaman, minotario, hoy lo pide”, apuntó.