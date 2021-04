CDMX. Hoy en día en el México se envasan las vacunas de CanSino y AstraZeneca y ante ello, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que buscará a las autoridades de Rusia para que también se pueda envasar la vacuna rusa Sputnik.

Se lograrse este nuevo acuerdo, ayudaría a que el proceso de elaboración y distribución en el país sea más rápido y efectivo.

"México ya está envasando hoy dos vacunas, CanSino y AstraZeneca, y nos gustaría mucho poder hacerlo con Sputnik. Debo decir que los resultados de Sputnik ya en México se han aplicado casi un millón, han sido muy buenos, ya tenemos suficiente data", expresó Marcelo Ebrard en entrevista con el medio ruso RT.

Desde la Embajada de México en Moscú, el Secretario de Relaciones Exteriores dijo que el pasado 15 de abril se llegó a un acuerdo con países del Caribe y de Latinoamérica para impulsar la aplicación en el 2022 de alguna vacuna de la región.

“Acabamos de hacer la reunión el 15 de abril del portafolio de vacunas de América Latina. Hay dos vacunas de Cuba en fase 3; una de México en fase 1; tienes Brasil, Argentina y Chile por entrar en fase 1 clínico.

Y se llegó al acuerdo que si se logra, el que tenga la autorización, le vamos a dar preferencia a los países que al menos estuvimos en la reunión para que en 2022 podamos aprovechar vacunas hechas en América Latina para nuestros países", compartió.

Ebrad dijo que lo anterior no es con intención de ir en contra de nadie, sino de que exista una mayor cooperación entre Latinoamérica.



"Si trabajamos en conjunto, siempre va a ser en favor de nosotros. Esto no es en contra de nadie, simplemente es a mayor cooperación, mejor resultado.



"¿Quién va a ver por nosotros si no somos nosotros los que hablamos y nos organizamos y sobre todo tenemos resultados? ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? Nadie", afirmó.

Quieren plantear proyecto del espacio

El Canciller mexicano mencionó que otras de las intenciones de su viaje a Rusia es buscar la colaboración en materia espacial con este país para alcanzar la sociedad 5G.



"Otro tema que le voy a plantear mañana al Canciller (de Rusia) es la colaboración en materia espacial, porque se acordó instituir una agencia espacial de América Latina y el Caribe, porque tenemos que estar listos para la sociedad 5G, que es la que viene. Tenemos que estar en esto, de colaboración posible, posible colaboración con la gran experiencia rusa en esa materia", aseguró.

Marcelo Ebrard finalizó diciendo que para México sería una excelente noticia que se aprobara la iniciativa en Estados Unidos que busca regular el control de venta de armas de fuego, la cual ha sido impulsada por el Presidente Joe Biden.

Con información de Reforma