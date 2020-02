Suben a 10 los muertos por coronavirus en Italia... y los enfermos en 45%

Roma, Italia.- El número de enfermos por un nuevo coronavirus en Italia dio un salto del 45% en las últimas 24 horas y ahora suman 10 los muertos en el país europeo por COVID-19, informaron hoy funcionarios de protección civil.

Los funcionarios precisaron que se han confirmado 322 personas infectadas, 100 más de las reportadas ayer.

Los nuevos casos también incluyen a quienes se encuentran fuera de las dos regiones del norte más afectadas, incluso tres en Sicilia, dos en Toscana y uno en Liguria.

A medida que los casos continuaron creciendo a un ritmo preocupante, surgieron pruebas de que el virus se estaba extendiendo a otros países desde su epicentro en Europa luego del paso de italianos y europeos que pasaron las vacaciones en las afectadas regiones del norte italiano.

Apenas horas antes el martes, las autoridades de protección civil habían informado de un fuerte aumento de los casos en Italia, al pasar de los 222 del lunes a 283. Hasta esa hora habían reportado siete personas muertas, todas ancianas que sufrían otras patologías.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ofreció unas palabras antes de reunirse con representantes de la Organización Mundial de la Salud.

Obviamente, no puedo decir que no estoy preocupado porque no quiero que nadie piense que estamos subestimando esta emergencia. Pero confiamos en que, con las medidas que hemos implementado, habrá un efecto de contención en los próximos días.