Ciudad de México.- Luego de que el presidente López Obrador destapara a varios integrantes de su gabinete como posibles sucesores en el 2024, el senador Ricardo Monreal pidió a Morena piso parejo y reglas claras para todos aquellos que quieran o vayan a participar para la sucesión presidencial.

Yo estimo que el partido debería fijar las reglas de piso parejo, porque el uso de recursos puede ser un problema serio y no puede generar condiciones de equidad", dijo Monreal.

Entre los mencionados por AMLO estaban Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, sin mencionar a Monreal, quien alertó que este proceso anticipado puede crear rupturas y desgaste en el partido.

El coordinador de Morena recordó que de aquí a que se determine quién será el candidato tienen tres actos: "hoy en un mes la consulta sobre los ex presidentes, en unos meses más en marzo la revocación o la ratificación de mandato y luego viene la elección de seis gobernadores con sus congresos locales y presidentes municipales; y ya después del 23 vendrá la etapa del proceso sucesorio".

Llama a no precipitarse en sucesión

Argumentó que es el partido es el que debe determinar los procesos y no adelantar: "esa es mi posición. No precipitarse, no adelantarse".

El senador por Zacatecas dijo que falta mucho tiempo: "es mucho desgaste y puede generar fisuras o incluso rupturas, sin que haya necesidad de eso".

Afirmó que eso es lo que piensa, por eso no escucha el canto de las sirenas y tiene una definición muy clara y va a esperar hasta el 23. Dijo que conoce muy bien el ritmo de la política y que sin duda va a participar.

Lo que le me preocupa es la premura, la precipitación sobre la sucesión anticipada, que es parte también de un estilo del Presidente de la República, que es más democrático y que ha abierto ya el abanico de sus sucesores".

Reiteró que no le gusta, porque se distraen, se hacen grupos, se divide el propio partido, porque no hay reglas en este momento; entonces son libres las normas no escritas y esto provoca fisuras y que los funcionarios encargados en determinadas áreas se distraen para hacer precampaña al haber sido mencionados.

Insistió en que le preocupa que con esos distractores no se atiendan los reclamos fundamentales que en este momento están presentándose en el país.

Monreal dijo que faltan dos años para la convocatoria para la sucesión presidencial que emita Morena, la que deberá ser hacia septiembre, octubre, noviembre del 2023, es decir, en más de dos años; y preguntó qué ¿para qué calentar el ambiente electoral con tanto tiempo de anticipación?

Sobre el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo haya nombrado entre los presidenciales Monreal Ávila dijo: "yo creo que lo hizo por respeto, porque no mencionó a jueces, a ministros ni a legisladores. Los que mencionó son sus colaboradores más cercanos, en donde creo que él les tiene confianza; lo digo en el propio artículo, él menciona a los suyos".

(Con información de El Universal)