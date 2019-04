Sufre accidente en Acapulco príncipe de Bamoun, Camerún

Guerrero.- El príncipe en el exilio de Bamoun en Camerún, Jean Louis Bingna, sufrió un accidente este viernes mientras se trasladaba en una camioneta Ford, tipo Escape color gris, por una avenida del centro turístico de Acapulco, en Guerrero, México.

El incidente se registró aproximadamente a las 10:00 de la mañana, cuando salía del llamado Marcrotúnel a exceso de velocidad, por lo que aparentemente no alcanzó a frenar para tomar una curva, de acuerdo al portal de noticias Infobae.

La camioneta se volteó y aterrizó encima de un vehículo que circulaba hacia Puerto Marqués, el cual era conducido por un joven que resultó herido con golpes leves en distintas partes del cuerpo. Jean Louis Bingna resultó ileso y sólo está lastimado de dos dedos, informó la agencia Quadratín Guerrero.

La camioneta del príncipe, quien se encuentra exiliado en México desde 2008, quedó destrozada del frente y con las llantas hacia arriba, mientras que el otro auto presenta daños en la carrocería y el parabrisas.

Al lugar llegaron elementos de la policía y elementos de vialidad para investigar lo sucedido y mover con grúa los vehículos.

TIGRE DE CORAZÓN

Jean Louis Bingna vive en México desde que tuvo que salir de su país luego de recibir amenazas de muerte por protestar contra el presidente. Desde que llegó se hizo aficionado al fútbol nacional, principalmente a Los Tigres del Monterrey, equipo que visitó hace unos días.

Renta un departamento en una modesta colonia de la capital del país, donde se dedica a la docencia, la promoción de los derechos humanos y de una revista diplomática.

Un perfil publicado por la Universidad Autónoma de Puebla destaca que ha sido activista desde los 14 y aunque fue enviado a Europa para evitar roces con el gobierno y con su padre volvió a Camerún para seguir luchando con su pueblo contra la desigualdad de clases y la inestabilidad económica.

Exiliarse en México implicó dejar atrás a sus 12 esposas y su título de príncipe. Después de recibir una serie de amenazas, una noche decidió vestirse de mujer y viajar hasta Nigeria, donde pudo conseguir una visa para entrar a México.

En sueños me llegó mi mamá Frida, que tenía dos años de muerta, a decirme que no me fuera a un país con relaciones diplomáticas con Camerún porque me iban a matar", recordó.