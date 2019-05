Sufren adultos mayores para conseguir su nueva pensión

Ciudad de México.- El programa de asistencia social del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta la irritación de los adultos mayores.

Don Juan Martínez echó a su carrito del supermercado los productos que cada mes compra con la pensión de mil 200 pesos que le entregaba el Gobierno de la Ciudad de México, pero al llegar a la caja se encontró con que su tarjeta no tenía saldo.

El hombre de 80 años, quien vive en la Colonia Vista Alegre, en la Alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, sólo recibía esa pensión y nunca se enteró que las autoridades federales y capitalinas decidieron quitar el apoyo local, para que sólo reciban la ayuda del Programa de Adultos Mayores del Gobierno de la República.

Al igual que él, decenas de personas de la tercera edad acuden todos los días a formarse frente a la Secretaría del Bienestar para intentar recuperar la pensión que no han recibido desde que el Gobierno federal aplicó cambios al Programa de Adultos Mayores, entre ellos retirarles la tarjeta anterior para entregarles una nueva, del actual Gobierno federal.

Hay más problemas

Pero no es sólo ese problema, los adultos mayores se enfrentan a diferentes circunstancias que han retrasado su ayuda: recibieron la tarjeta después de marzo, pero no el dinero; fueron censados nuevamente desde febrero y no llega su plástico bancario.

Además, se registraron en oficinas delegacionales pero no los han ido a censar; su ayuda económica llegó incompleta; quienes cobran en efectivo no aparecen en la lista; y a los pensionados por otra institución de seguridad social no se les ha depositado.

De igual forma, mientras en otros Estados sólo se les está renovando la tarjeta, en la CDMX, la Secretaría del Bienestar volvió a censarlos para depurar el registro de Administración local, que sumaba 525 mil adultos.

Por ello, desde abril dejaron de depositarles los mil 200 pesos, e incluso, en algunos negocios ya no aceptan sus tarjetas.

Contradicción en el Gobierno

Ayer, el Presidente informó que la dispersión de recursos para adultos mayores registra un avance de 85%.

Pero la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, aseguró que todos los adultos mayores reciben su pensión de manera puntual.