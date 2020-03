Suma Ecuador más casos de COVID-19; es el país de América con más contagios

Quito, Ecuador.- Ecuador sumó hoy tres nuevos casos y se convirtió en el país con mayor número de contagiados de COVID-19 en América Latina al completar 13 desde el fin de semana.

El Ministerio de Salud dijo en un comunicado que los nuevos casos están dentro del escenario que las autoridades de Salud han previsto, en función de los contactos que tuvo la primera contagiada.

La primera paciente es una ecuatoriana de más de 70 años residente en España que llegó a Guayaquil el 14 de febrero y se encuentra en estado crítico. Los otros 12 pacientes presentan síntomas leves y están en cuarentena en sus domicilios. En tanto, 122 personas están aisladas en sus casas bajo observación epidemiológica.

Multiplicación del contagio

El médico de la Universidad de las Américas, Esteban Ortiz, explicó a The Associated Press que la razón de la alta tasa de contagio en Ecuador es que la primera paciente no fue diagnosticada, ni tratada de inmediato.

Entró (al país) asintomática y durante 10 días se movió libremente sin ser diagnosticada, por lo cual hubo tiempo para multiplicar el contagio.

Es cuestión de tiempo para que se produzcan casos fuera del entorno familiar de la primera paciente.

Gina Watson, representante de la Organización Mundial de Salud, explicó que los contagios en Ecuador, indicó que excepto dos infectados -la doctora que atendió inicialmente a la primera paciente y una empleada de la misma familia- el resto pertenece al entorno familiar.

En los últimos días otros cinco países de la región han confirmado casos del nuevo coronavirus: Argentina, Chile, Brasil, México y República Dominicana.

En todo el mundo más de 90 mil personas se han enfermado y alrededor 3 mil 100 han muerto. La epidemia afecta a casi 80 países de todos los continentes.

JPRA