Supera IMSS máximo de ocupación por Covid-19 en el País

CDMX.- El máximo de ocupación hospitalaria en el País por Covid-19 en el IMSS que se registró en el primer pico de la epidemia ya fue superado por esta segunda ola, advirtió Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas de la dependencia.

Precisó que el primer pico se registró entre junio y julio, con una ocupación máxima de 8 mil 30 hospitalizados, mientras que actualmente hay 8 mil 60.

Refirió que la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México y en el Estado de México alcanza un 86 por ciento y 95 por ciento, respectivamente.

Indicó que actualmente en el Valle de México hay 3 mil 221 pacientes hospitalizados y la ocupación promedio es de 90 por ciento con 3 mil 573 camas.

Tenemos que ser transparentes en la ocupación hospitalaria. No somos optimistas, no podemos decir que tenemos un número infinito de camas; es la ocupación máxima que hemos tenido en todo el año. En la Ciudad de México el primer pico se alcanzó en mayo. Ahora tenemos una ocupación máxima que no creíamos que íbamos a tener", dijo.