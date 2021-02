Suprema Corte de EU exige a Trump entregar declaración de impuestos

Estados Unidos . Parece ser que después de salir de la Casa Blanca con su maleta en mano, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump no la ha pasado bien, pues los problemas legales siguen y uno de ellos le trae como derrota el tener que declarar sus impuestos a un fiscal de Nueva York.

Donald Trump había destacado en años anteriores po no declarar la mayor parte de sus impuestos al fiscal y mucho menos durante su estancia al frente de la Casa Blanca.

Tras este anuncio, la Suprema Corte no dio a conocer más detalles de como rechazaron los amparos interpuestos por la defensa de Trump, ni de como votaron los magistrados para determinar que sí presente su declaración.

Está decisión es la culminación al parecer de una larga batalla legal que incluyó llegó al Supremo una vez, donde Donald Trump evitaba que tuviera acceso a sus registros fiscales.

Pese a significar una derrota para el expresidente de Estados Unidos, estas declaraciones no se hacen públicas debido a la investigación por el momento, ya que esto aún no acaba ahora que Trump ya no es presidente.

Por su parte, Trump no ha dado a concoer su postura al darse a conocer este fallo , solamente en previas ocasiones ha dicho que se trata de 'una cazería de brujas' en su contra.