Surgen primeros testimonios de maestros y estudiantes del Colegio Cervantes

Coahuila.- Un día después de que el tiroteo ocurrido dentro del Colegio Cervantes en Torreón conmocionara al país, más información sale a la luz, y ahora han aparecido los primeros testimonios de maestros y alumnos que se encontraban dentro de las instalaciones a la hora del siniestro.

En entrevista para el medio Vanguardia, Evelyn, madre de Dana, de 12 años, y Ximena de 9, ambas estudiantes del Colegio Cervantes, contó su experiencia y las de sus hijas en el momento del ataque.

Mi hermana me habla por teléfono para decirme que hubo una balacera en el colegio y me arranqué, me dejé venir por mis hijas”, reveló Evelyn.