Suspenden indefinidamente entrega de acta Robles-Meade

CDMX.- Un juzgado de amparo suspendió por tiempo indefinido la orden del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna que obligaba a Rosario Robles entregar el acta de entrega-recepción que suscribió en la Secretaría de Desarrollo Social, al ser relevada por José Antonio Meade.

En la audiencia de vinculación a proceso, Delgadillo le requirió a Robles entregar a la FGR una copia auténtica, certificada o notariada del documento para que el Ministerio Público determinara si iniciaba una investigación contra Meade por las mismas omisiones ante los desvíos de la Estafa Maestra.

Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, concedió a la ex titular de la Sedatu y la desaparecida Sedesol la suspensión definitiva contra la entrega del acta a la que el juez se refirió como una "joya".

Se concede la suspensión definitiva a María del Rosario Robles Berlanga para el efecto de que no sea obligada a entregar a la agente del Ministerio Público responsable copia auténtica, certificada o notariada del acta de entrega-recepción de la quejosa y José Antonio Meade Kuribeña, en carácter de titular saliente y entrante, de la Sedesol a nivel federal", dice la resolución de Vargas Alarcón.

La suspensión concedida no paraliza el procedimiento penal que se instruye a la quejosa, ni obstruye en la actividad investigadora que tiene el Ministerio Público; asimismo, no tiene el alcance de impedir que el representante social pueda, por sus propios medios, obtener el documento aludido, pues, se reitera, esta suspensión no obstaculiza la facultad constitucional de investigación".