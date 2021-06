Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La mayoría del PAN decidió "blindar" al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, luego de que la siguiente legislatura será de mayoría morenista.

Según lo aprobado hoy, Cabeza de Vaca estará "blindado" hasta que concluya su periodo el 30 de septiembre de 2022 y no sea desaforado antes.

La aprobación fue entre mayoría de panistas, con el apoyo del PRI y MC, quienes aprobaron adicionar un párrafo tercero al artículo 84 de la Constitución Política del Estado.

También avalaron añadir un párrafo tercero al artículo 44 de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

De acuerdo con los cambios efectuados a la Carta Magna local, el artículo 84 establece que en todos aquellos casos que el Congreso del Estado hubiese determinado la no homologación de la declaratoria por parte de alguna de las cámaras federales en los asuntos de su competencia, su decisión será definitiva e inatacable.

"En estos casos no podrá seguirse ninguno de los procedimientos indicados en los dos primeros párrafos", señala.

"Esta decisión será definitiva y no podrá ya realizarse de manera posterior ningún acto con motivo de esa declaratoria".

Gobernador de Tamaulipas ha enfrentado intento de desafuero

Sin embargo, Cabeza de Vaca fue desaforado el pasado 30 de abril por la Cámara de Diputados por presunto fraude fiscal de 6.5 millones de pesos, pero a los pocos minutos de esa fecha el Congreso de Tamaulipas rechazó la declaratoria de dar lugar a procedencia.

Ese día también el Congreso de Tamaulipas presentó una controversia para solicitar a la Corte suspender los efectos del desafuero que ha quedado entrampada.

La citada iniciativa fue presentada ayer ante el Pleno y turnada a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.

No obstante, 20 minutos después de ser promovida fue avalada fast track por las Comisiones para ser votada en la sesión de hoy.

En cerca de media hora, con 29 votos a favor del PAN, PRI y MC, 6 en contra de Morena y una abstención fue aprobada por el Pleno esta noche.

Critican que aprueben "blindaje" de Gobernador de Tamaulipas

Al respecto, la Diputada Edna Rivera criticó que la iniciativa se haya discutido con celeridad en Comisiones y aprobada en 30 minutos por el Pleno.

Cuestionó que aunque el Congreso local le garantizó el fuero al Gobernador hasta concluir el sexenio, el proceso para retirarle la inmunidad procesal iniciado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados que se votó el pasado 30 de abril sigue abierto, tras la orden de aprehensión solicitada por la FGR por lavado y delincuencia organizada.

Porque el pueblo tamaulipeco no merece tenernos como sus diputados para defender a un solo personaje que no ha sido capaz de demostrar su inocencia. Que vergüenza que tengan que presentar una iniciativa para defender de manera retroactiva, porque ya se han presentado aquí muchas acciones que todas por la Suprema Corte de Justicia han sido desechadas, sobreseídas y declaradas sin materia", fustigó.

Porque estamos de manera por demás perversa defendiendo lo que no debemos de defender. Yo no acuso a ningún ciudadano, simplemente que se defienda quien se tenga que defender, simplemente que presente las pruebas de inocencia quien las tenga que presentar, llámese del ciudadano que se llame, sea quien sea, aquí en Tamaulipas y en todo el país no debe haber ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera, muchos menos".

"Me apena que se esté presentando esta iniciativa para tratar de proteger a una persona cuando ahorita en mi oficina me está esperando una madre de familia que tiene a un hijo preso de manera injusta, que han sido violentados los derechos humanos y que no tiene dinero para defenderlo".

Ante los señalamientos de la morenista, Diputados del PAN le pidieron que identificará a quien criticó.

"La iniciativa tiene nombre y apellido, la iniciativa tiene dedicatoria muy clara, no creo que haya necesidad de decirlo", subrayó Rivera.

A su vez, la diputada local de Morena, Esther García Ancira, pidió posponer la votación de la iniciativa en Comisiones.

(Información de Agencia Reforma)