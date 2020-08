Tendrán que declarar por sobornos Calderón, Peña y Videgaray: AMLO

Lozoya Austin está obligado a dar pruebas de su acusación: AMLO.

López Obrador dio a conocer que se enteró como todos, por los medios de comunicación.

'Un eventual juicio contra expresidentes tendría que hacerse a través de consulta ciudadana'.

CDMX.- Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y los demás involucrados en la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, tendrán que ser citados a declarar.

López Obrador explicó, en su conferencia matutina, que esto es por procedimiento y que no necesariamente significa que sean responsables de los señalamientos contra ellos, ya que Lozoya Austin está obligado a dar pruebas de su acusación.

Tiene que haber un sustento, pruebas, testigos. Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos. Ojalá y se pueda, que se dé a conocer el video, toda la información”, expresó.

Pero de que tienen que ir a declarar, lo tienen que hacer. No sé si a la Fiscalía o por escrito, eso corresponde a la Fiscalía, pero si ya hay una denuncia tiene que procederse. Además, si no fuese así, no sale el fiscal a informar. El fiscal Alejandro Gertz Manero es una gente seria, responsable y de prestigio, entonces no va a prestarse a una jugarreta”, agregó.

El fiscal Alejandro Gertz dio a conocer el martes que Lozoya Austin presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que manifestó formalmente que el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron la entrega de sobornos en el caso Odebrecht –empresa que habría inyectado recursos a la campaña del priista en 2012-, así como para aprobar las reformas estructurales.

El primer mandatario dio a conocer que no conoció el documento de denuncia, ya que se enteró como todos, por los medios de comunicación.

López Obrador insistió, respecto a un proceso contra los expresidentes, en que su postura es pensar hacia adelante y seguir haciendo lo que lleva a cabo su gobierno: el combate a la corrupción.

Comentó que un eventual juicio contra ellos tendría que hacerse a través de una consulta ciudadana en la que se incluya a todos los exmandatarios del periodo neoliberal: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Es una postura política, yo siento que no sólo es válido castigar a los corruptos, sino también hacer todo para prevenir en el futuro la corrupción, ese es mi punto de vista y que sea estigmatizada la corrupción para que nadie se atreva en el futuro a tener comportamientos deshonestos, que sean mal vistos los corruptos porque el peor de los males era que no perdían ni siquiera su respetabilidad”, apuntó.

Aclaró que aunque ese es su punto de vista, a él no le corresponde detener un proceso judicial.

No puedo ser cómplice, no me corresponde, este es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía, no voy a encubrir a nadie. Vamos a esperar a que la Fiscalía haga su trabajo”, subrayó.

No puedo convertirme en encubridor o cómplice, yo doy mi opinión, creo que lo mejor es que se conozca todo, que la gente sepa qué sucedió y que la gente decida si se juzga a los expresidentes porque insisto, no es sólo este sexenio pasado y el anterior, no, fue un periodo de saqueo”, abundó.

Con información de Aristegui Noticias

CM