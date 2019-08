Tenía sus días contados, pero la inmunoterapia mató su cáncer

México.- Pensar en vencer al cáncer algunas veces resulta ser agobiante, pero afortunadamente esta enfermedad puede ser derrotada con inmunoterapia. En México existe un caso de éxito con una mujer de nombre Isolde quien tenía más de 6 tumores invadían su cuerpo. Así lo revelaba un estudio médico. El tumor más pequeño medía 3 centímetros, el más grande 15. El cáncer de piel llamado melanoma ya estaba en etapa terminal, por lo que le daban 3 meses de vida.

La tomografía mostraba una lesión en la parte superior del tórax, en la glándula mamaria izquierda, en la axila y la pared abdominal.

Los tumores que yo tenía no eran operables. Ni la quimioterapia, ni la radiación podían ser opción, porque son paliativos, porque el melanoma es muy agresivo y no reacciona. Ya no había prácticamente nada que hacer”, dice Isolde.