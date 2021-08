Guanajuato.- Legisladores panistas celebraron esfuerzos en reformas relacionadas con seguridad y aseguraron sentirse satisfechos por los resultados, durante el tercer informe de actividades legislativas.

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Oviedo Herrera, resaltó que durante los tres años de la Legislatura se propusieron 117 reformas y nuevas leyes, de las cuales 79 ya son vigentes.

Entre las más relevantes destacó la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial y la reglamentación de las empresas que prestan el Servicio de Seguridad privada en el Estado, a través de la Ley del Sistema de Seguridad.

Los actuales diputados locales fueron también los responsables de la ratificación del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.

Además, resaltó la reforma al Código Penal para que sean imprescriptibles las sanciones a los delitos de feminicidio, homicidio calificado, homicidio en contra de servidores públicos por motivo de sus funciones de seguridad pública, violación y abuso sexual a menores.

Oviedo Herrera consideró que estas modificaciones buscan erradicar la impunidad, aunque también subrayó cambios para reconocer la violencia contra las mujeres, sancionado el ciberbullying y la sextorción.

En materia Legislativa me siento muy orgulloso por el trabajo realizado en esta Legislatura que se caracterizó en la construcción de grandes esfuerzos en reformas en materia de seguridad y de justicia, legislamos para brindar una mayor tranquilidad a las familias de Guanajuato”, subrayó.

Trabajos para enfrentar pandemia

El legislador panista también enlistó cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear las convenciones en materia de seguridad y prevención de la violencia, que se desarrollarán con la misma mecánica que actualmente siguen las juntas de enlace en materia financiera.

Estamos convencidos que desde lo local, debemos seguir fortaleciendo las instituciones para salir adelante con la seguridad pública...me siento sumamente contento del gran trabajo y profesionalismo que este grupo parlamentario de Acción Nacional ha realizado a lo largo de esta sexagésima Legislatura, para todos los que conformamos el grupo parlamentario del Acción Nacional”, subrayó.

Oviedo Herrera dijo que a la actual Legislatura le quedan 38 días de trabajo, después de mil 57 días transcurridos e insistió en la satisfacción por el trabajo para la construcción de la paz.

También resaltó los esfuerzos que se realizaron en materia económica para enfrentar la pandemia por el COVID-19 con la modificación de leyes para legitimar acuerdos tomados en todos los órganos de gobierno y también la entrega de apoyos económicos a las familias más vulnerables.

Demanda Ayala darle continuidad a seguridad

La seguridad es un tema que no está resuelto, reconoció el próximo coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Luis Ernesto Ayala Torres.

Tras la confirmación de su designación, el legislador electo dijo que es necesario darle continuidad al tema de seguridad, sobre todo en cuestiones relacionadas con prevención.

El tema no está resuelto y creo que debemos ir al origen que nos ha dado este nivel de violencia, hay que seguir haciendo esfuerzos para apoyar a las niñas, niños y adolescentes de manera preventiva, yo creo que es una tarea importante”, dijo.

Resaltó como otro tema importante el aspecto económico, pues dijo que durante la campaña la mayor demanda de las personas fue la creación de fuentes de empleo, pues la gran mayoría quedaron desempleadas durante la pandemia por el COVID-19.

“Hay que trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas, hay que trabajar en seguir apoyando a los empresarios, a los jóvenes que hoy deben estar en la primera línea para el apoyo económico para beneficio de las familias. Lo más importante es ver como termina la agenda legislativa de esta Legislatura y posteriormente establecer o continuar con las mesa de trabajo con las áreas de seguridad”, indicó.

Ayala Torres se pronunció también por seguir fortaleciendo el trabajo con los municipios y la participación ciudadana, sin embargo al ser cuestionado sobre pendientes como el matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo evadió fijar una postura.

“En su momento vamos a tomar una postura, no me quiero adelantar, todavía no tomamos posesión, no quiero marcar una postura que vaya de alguna manera a desinformar, en su momento tomaremos postura”, reiteró.

