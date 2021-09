Washington, Estados Unidos.- La Corte Suprema permitió que en Texas siga una ley que prohíbe la mayoría de abortos.

Según la agencia AP, la Corte, dividida, despojó a muchas mujeres su derecho de interrumpir su embarazo después de detectar actividad cardíaca.

En una votación en la madrugada del jueves (tiempo local), el alto tribunal rechazó por 5 votos a favor y cuatro en contra una apelación de emergencia presentada por quienes facilitan abortos y otros, que buscaban frenar la aplicación de la norma que entró en vigor el miércoles.

ADEMÁS: Profesor de Universidad Veracruzana califica de 'marranadas' a las relaciones homosexuales y 'masacre' al aborto

La ley de Texas, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo, prohíbe interrumpir el embarazo una vez que los profesionales de la salud detecten actividad cardíaca, algo que suele ocurrir alrededor de las seis semanas y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.

Al llegar a esta conclusión, subrayamos que no pretendemos resolver definitivamente ninguna reclamación jurisdiccional o sustantiva en la causa de los demandantes. En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas, y no limita de ningún modo otras impugnaciones adecuadas procesalmente a la ley de Texas, incluyendo en las cortes estatales del estado de Texas", dijo el tribunal en un fallo sin firmar.