Alertan autoridades de tifón en China, inunda carreteras y poblados; AMLO insiste en que se debe de remover al Fiscal Zamarripa en Guanajuato; estas y 8 noticias más importantes de hoy 26 de julio de 2021

Un tifón descargó aguaceros en la zona de Shanghái el lunes, e inundó carreteras y zonas bajas, además de derribar carteles publicitarios y señales de tráfico en su segunda incursión en tierra en el este de China. Se cancelaron vuelos y trenes y muchas oficinas cerraron, como el consulado de Estados Unidos en Shanghái. Las escuelas infantiles, parques y el famoso Bund a la orilla del río quedaron clausurados. Casi 50.000 personas acudieron a refugios y otras recibieron orden de no salir de casa si no era absolutamente necesario.

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recomendó nuevamente remover al Fiscal General del Estado Carlos Zamarripa Aguirre ante los malos resultados de seguridad que tiene el estado de Guanajuato. "Son cosas distintas y yo de manera abierta respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad y soy el representante del Estado y tengo que atender a todos los mexicanos. Gobierno para todos, pues no puedo saber de algo que está sucediendo en una entidad federativa, los hechos me están demostrando que no se está actuando bien", explicó el mandatario.

Un total de ocho personas, cuatro adultos y cuatro niños, fallecieron después de un choque múltiple ocasionado por una tormenta de arena. Los hechos se registraron en la Carretera Interestatal 15 entre las salidas de Meadow y Kanosh en el condado de Millard, en Utah, Estados Unidos. Según detalló el medio local ABC News, una tormenta de arena provocó que 22 automóviles, en donde viajaban familias enteras, chocaran.

Las vacunas COVID de Pfizer y Moderna serán aplicadas próximamente en fase de prueba a menores de 5 a 11 años. Según reveló el medio The New York Times, estos estudios tienen como objetivo detectar efectos secundarios raros en personas menores de 30 años. Algunos de los efectos principales a observar son la miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) y la pericarditis (inflamación del revestimiento exterior del corazón).

Miles de maestros se manifiestan en Chiapas en contra del regreso a clases presenciales y culparon al Gobierno Federal en caso de que se registrara un repunte de contagios por COVID. El regreso a clases presenciales en México para el próximo 30 de agosto está causando controversia para los padres de familia y los profesores. Con pancartas y lonas, maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección 7 y padres de familia caminaron por la Avenida Central de la capital chiapaneca.

