Ciudad de México.- Una persona no binaria identificada como Andra Milla, de 19 años de edad, denunció que está recibiendo amenazas después de que solicitara a sus compañeros de clase que le llamaran ‘compañere’ y no ‘compañera’.

Hace unos días, la joven se volvió viral por un video subido a la red social Tik Tok que muestra a la joven rompiendo en llanto durante una clase virtual.

Tras volverse viral, denunció que usuarios han emitido comentarios de odio y ataques desmedidos que han rayado en graves agresiones.

Me han llegado amenazas y sé de personitas cercanas a las que les han llegado amenazas”, señaló en una publicación en su cuenta de TikTok. Recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas. A mí como que no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, ‘compañeres’ de la comunidad LGBTQ+ a los que sí les afectó”, añadió.

El video en Tik Tok del llanto en plena clase

Andra de 19 años, relató por medio de su cuenta de TikTok, el contexto en el cual se habría dado la comentada escena.

Según dijo, en una clase de redes logísticas inteligentes, estaba conversando con el profesor luego de que hubiese pedido sin éxito una prórroga para un trabajo.

El hombre, conforme cuenta, no le habría dado incapacidad por haberse vacunado el viernes pasado.

En medio del diálogo sobre esa situación médica, un compañero suyo habría aprovechado para hablar de los efectos del huracán Grace en México. En ese momento fue cuando apareció la popular frase: “¡Yo no soy tu compañera, soy tu compañere!”.

Una situación incómoda y sistemática

Por lo que dijo en uno de sus clips publicados, Andra Milla ha tenido que llegar a poner en su nombre e icono de Zoom, plataforma por la cual recibe clases, una imagen con el pronombre ‘elle’ por el que considera que deberían llamarla.

Incluso, según relata, suele enviarles correos a sus profesores pidiéndole que le traten de esa forma.

Y es bastante triste a veces porque, si ‘elles’ no lo hacen, mis ‘compañeres’ tampoco lo van a hacer”.

Asegura que, durante sus tres semestres en la carrera de animación, solo ha sido tratada de ‘ella’.

Cada semestre hay un cierto episodio en el que una personita, compañero, compañera, compañere no se refiere a mí con el pronombre correcto. Me ha pasado más de una vez que mis profesores no hacen nada y entonces soy yo intentando que respeten mis pronombres”, añadió.

La joven resaltó que todo lo que ha sufrido entra en la categoría de ‘missgendering’, una discriminación en la que los demás la tratan con un género que no es el suyo.

Según dijo, espera publicar al menos otros dos videos refiriéndose a la situación.

