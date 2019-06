Titular de IMCINE abandonó Festival de Cannes; AMLO no autorizó su viaje

Hace unos días, se supo que investigadores y cientifícos deben solicitar autorización del presidente Andrés Manuel López Obrador para salir del país. Esta misma medida ha afectado ahora el arte, pues la titular del Instituto Mexicano de la Cinematografía (Imcine), María Novaro, tuvo que regresar a México a poco de haber llegado al Festival de Cannes 2019 por "su viaje no estaba autorizado".

Durante una entrevista con Proceso, Novaro explicó que tenía dos días de haber llegado a Francia para el más grande festival de cine del mundo, cuando recibió un oficio enviado por Presidencia a la Secretaría de Cultura, donde le informaban que su viaje "no estaba autorizado", por lo que tomó la decisión de regresar a México.

“Salió un escrito de que no está autorizado el viaje, y pensé: ‘Yo me encuentro aquí’, pero al saber eso me sentí obligada a regresar, según yo sin originar un problema mediático, aunque igual se creó, y sin que se cayera la agenda de trabajo, para no quedar mal, obtener los beneficios del gasto que ya se había hecho y no dejar ningún hilo de promover el cine mexicano”, contó.

'Nadie me regresó'

Novaro resaltó que solicitó el permiso correspondiente desde principios de este año; sin embargo, el memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador que establece que todos los viajes deben ser autorizados por el presidente puso en duda si se tramitaría a tiempo.

"En efecto, existe un memorándum del presidente Andrés Manuel López Obrador, con fecha del pasado 3 de mayo, donde se explica que los viajes los autorizará el Ejecutivo y se reducirán los gasto al 50%, pero hubo todo un espacio de reacomodo y de interpretación de realmente ahora cómo se hacía, cómo se procedía, pero yo trabajé en tiempo y forma con la SC, y recibí directamente la instrucción de sí vas a Cannes, hasta lo pregunté, dije: ‘¿Será que cancelamos?’, y se me manifestó que no", contó Navaro.

Destacó que no viajó sin permiso, pero que al segundo día de actividades le fue informado que su viaje no estaba autorizado. A pesar de que ella tomó la decisión de volver a México, su equipo de trabajo, entre ellos el coordinador general, José Miguel Álvarez Ibargüengoitia; la directora de Promoción Cultural Cinematográfica, Fernanda Río, y la responsable del área internacional, Ángela Guerrero, se quedó en Cannes para concluir con el compromiso del evento.

Alejandro González Iñárritu recibió de Franck Riester, Ministro de Cultura de Francia, el título de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras.



Esto ocurrió en la edición 72 del @Festival_Cannes. Nos unimos a las felicitaciones y esperamos que sigan los éxitos. pic.twitter.com/7qi1pM8VFb — IMCINE (@imcine) 22 de mayo de 2019

“¡Jamás!, ¡ni de chiste viajé sin permiso!, todo estaba perfectamente autorizado por diferentes instancias se la SC. Lo que pasó es que estando allá, el segundo día de actividades, justo presentando la versión restaurada de la película Los olvidados, de Luis Buñuel, en Cannes Classics, con la presencia de Gabriel Figueroa hijo, en fin, me empiezan a hablar por teléfono y me llega el WhatsApp de: ‘Tu viaje no está autorizado por Presidencia’, y para mí fue muy difícil entender qué procedía, pues ya me encontraba ahí, y decidí retornar, soy totalmente responsable de eso. No obstante había una agenda que cumplir y un stand que atender, un catálogo que promover, en fin, existían un montón de compromisos. Así que se quedó mi equipo para trabajar, y yo fui quien me regresé. ¡Nadie me regresó!”, dijo.

Por último, enfatizó que a pesar de este contratiempo se cumplió con la agenda que se tenía programada, como la presentación de películas clásicas de Buñuel como "Los Olvidados" y "Nazarín", así como el tradicional coctel para los mexicanos en Cannes, cuyos costos fueron compartidos por la Embajada de México y el IMCINE. En esta ocasión, el invitado de honor fue Alejandro G. Iñarritú.