‘Todo era a escondidas’: AMLO ordena se difunda expediente de caso Cienfuegos

CDMX.- Luego de que la Fiscalía General de la República exoneró al General Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, AMLO ordenó que se difunda el expediente completo.

La mañana de este viernes, en la conferencia de prensa “mañanera”, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon informó que por orden del presidente Andrés Manuel López en las próximas horas se pondrá a disposición de la población el expediente completo que envió Estados Unidos.

El año pasado la DEA acusó al exfuncionario del gobierno priista de nexos con el narcotráfico y lo detuvo en el pasado octubre.

Sin embargo, este jueves la FGR concluyó que Cienfuegos nunca se reunió ni tuvo conversaciones por chat con miembros del Cártel H-2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H-2", como se le acusaba.

El canciller Marcelo Ebrard señaló que tras el dictamen de la Fiscalía, el expediente será dado a conocer en las próximas horas para que pueda ser consultado y revisado sin ninguna restricción.

Dijo que si se estuviera en una administración diferente a la de la 4T esto sería impensable, pues posiblemente se argumentaría que procesalmente no se puede hacer esto y podría tener consecuencias legales para México.

Me pide el señor presidente que demos a conocer el expediente en el transcurso de las próximas horas y así lo haremos. Nunca se ha hecho, ¿por qué? Pues porque todo era a escondidas. ¿Qué les diría hoy, si estuviéramos en otro tipo de gobierno, no en este, que encabeza el presidente López Obrador? que es procesal no se puede, y entonces mañana estaríamos filtrando una cosita, y pasado otra y luego decimos que sí, y luego que no”, dijo.