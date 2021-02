Tormenta invernal deja 58 muertos en Estados Unidos

En Texas, Luisiana y Misisipi miles de personas no tienen luz.

Texas, Estados Unidos. Después de varios días que el estado de Texas ha sido duramente golpeado por una ola de frío y la cual ha dejado 58 muertos, el presidente de Estados Unidos dio a conocer un mensaje donde emitía una declaración de zona de desastre.

Y es que no es para menos, pues el intenso frío y las frecuentes capas de nieve han afectado también al comercio local como a los millones de empleos de la zona al no poder ni siquiera salir a las calles.

Así lucen varias de las calles en Texas.

Además de que son varios los días en los que miles de habitantes no cuentan con servicio de electricidad, debido a que también se encuentran congelados los sistemas que operan y distribuyen la electricidad,, portavoz del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas dio a conocer que hoy en día se encuentran trabajando para poder tener una cifra más aproximada sobre el número de personas fallecidas a causa de la tormenta,no se ha podido conocer el total de los fallecimientos, pues en ocasiones fallecen en sus hogares y no son reportados por la falta de servicios.

Asimismo, Van Deusen informó que una de las principales causas de muerte es cuando la gente sale en sus vehículos provocando un accidente, otra de las muertes en estas fechas es por la intoxicación por bióxido de carbono en los hogares al fallar la calefacción por por calentadores dañados.

De igual manera, el portavoz del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas informó que en la región hay al menos 185 mil casas que no tienen energía eléctrica, además de los 73 mil usuarios de Luisiana y 111 mil más en Misisipi que no tienen luz.

Autoridades de la zona pidieron a la ciudadanía no salir de sus casas y mucho menos manejar en estas condiciones hasta que tormenta disminuya su fuerza.