Tornados azotan Tennessee y dejan a su paso 22 muertos

Tennessee.- Varios tornados arrasaron con decenas de casas y otras construcciones del centro de Tennessee mientras la gente dormía la madrugada del martes, destruyendo unos 140 inmuebles y matando al menos a 22 personas.

Las autoridades hacían grandes esfuerzos para encontrar sobrevivientes en pilas de escombros y sótanos destrozados a medida que aumentaba el número de fallecidos.

Uno de los tornados causó daños estragos en una franja de unos 16 kilómetros de distancia del centro de Nashville, destruyendo casas, negocios y la torre y las ventanas de una iglesia histórica. Otro tornado arrancó casas de sus cimientos a lo largo de un sendero de 3,2 kilómetros (2 millas) en el condado Putnam.

La luz del día reveló un panorama desolador: paredes y techos derrumbados, cables eléctricos rotos y grandes árboles partidos. Cerraron las escuelas, los tribunales, el transporte público, un aeropuerto y el capitolio estatal. Más de una decena de centros de votación resultaron dañados justo antes de celebrarse las primarias demócratas en el estado, lo que obligó a los votantes del Supermartes a hacer largas filas en sitios alternativos.

La cifra de muertos saltó a 22, después de que la policía y los bomberos pasaron horas rescatando sobrevivientes y recuperando cuerpos de los inmuebles destrozados.

El sheriff de Putnam, Eddie Farris, dijo que solo el 30% del área del desastre había sido inspeccionada hasta el mediodía.

Los residentes de Nashville caminaban consternados mientras los equipos de emergencia cerraban los caminos. Había techos arrancados de edificios de apartamentos, grandes árboles desarraigados y escombros esparcidos por las aceras. Con muchas paredes arrancadas, era posible ver desde la calle salas de estar y cocinas dañadas. Había líneas eléctricas destrozadas y árboles caídos sobre automóviles y calles, así como montones de todo tipo de escombros.

Ordenó a todos los trabajadores estatales no esenciales que se quedaran en casa. Tomó un vuelo en un helicóptero para examinar los daños. El presidente Donald Trump anunció planes para visitar la zona de desastre el viernes.

Los tornados fueron generados por una línea de tormentas severas que se extendió desde Alabama hasta el oeste de Pensilvania.

En Nashville, un tornado arrasó áreas que se vieron renovadas por un reciente auge de la construcción. Germantown y East Nashville son dos de los barrios más modernos de la ciudad, con restaurantes, locales con música y complejos de apartamentos de alta gama.

"Los perros comenzaron a ladrar antes de que sonaran las sirenas, sabían lo que venía", comentó Paula Wade, una residente de East Nashville. "Luego escuchamos un sonido como rugido... Algo me hizo sentarme en la cama, y algo pasó volando a través de la ventana justo por encima de mi cabeza. Si no me hubiera movido, habría tenido la cara llena de vidrios”.