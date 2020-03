Tras críticas por ir a Guerrero, AMLO no desiste y ahora viajará a Oaxaca

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este fin de semana viajará a Guelatao, Oaxaca, a celebrar el natalicio del expresidente Benito Juárez García, y para no dar pie a cuestionamientos pidió que sólo acudan los habitantes de Guelatao.

La Secretaría de Salud ha solicitado a la población que por la pandemia del coronavirus no acudir a eventos de concentración masiva, de más de 5 mil personas.

Ya habrá tiempo para visitar todos los pueblos, esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el Presidente no da el ejemplo, que no se cuida, porque todo lo utilizan los adversarios.