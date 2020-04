Tras infarto en 2013, AMLO asegura que se mantiene estable

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está bien de salud; en su conferencia mañanera comentó que sufrió un infarto, éste fue el 3 de diciembre de 2013 y pese a que padece hipertensión, consideró que las conferencias matutinas deben seguir haciéndose de manera presencial, aunque no descartó hacer videoconferencias en caso de que la situación por el Covid-19 se complique.

Aquí la regla es no pasar de 50 (personas en la sala) y sana distancia, cuidarnos, ya nuestros compañeros de más edad no asisten, hacen bien en cuidarse. Yo me cuido y estoy bien de salud, me tomo mis pastillas. A mí me dio un infarto y a partir de entonces tengo tratamiento médico, pero estoy bien, no tengo ningún problema de salud”, dijo.