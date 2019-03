Tras perder registro el PES acudirá a instancias internacionales

México.- El presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores, adelantó que acudirán ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a interponer una queja por la injusticia que se cometió al quitarles el registro como partido nacional, debido a que ellos consideran que hubo “mano negra”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Flores Cervantes afirmó que los adversarios fueron quienes presionaron, por lo que no es “normal lo que sucedió”, pues al parecer desde la Suprema Corte se presionó, “es una historia injusta la que se nos presenta ahora, hubo una campaña en nuestra contra”.

Lamentó que el Tribunal Electoral teniendo todos los elementos para repetir el conteo de votos, no lo quisieron hacer, por eso es que van a acudir a la parte internacional para que se les haga justicia internacional:

El líder nacional del PES dijo que sus opositores les están “cobrando” la factura por haber apoyado a Morena en el 2018:

Apuntó que en tanto buscarán conservar su registro en los estados donde cubran el porcentaje electoral solicitado, además de continuar con la creación del partido que supliría a Encuentro Social.

En Baja California buscaremos ir solos a la contienda por la gubernatura, de no ser así iremos con Morena. Nos acreditaremos como partido estatal donde tenemos fuerza, no queremos dejar de pensar en ser partido, aunque no es nada sencillo, sería el Partido Encuentro Solidario, aunque a mí me gusta más Encuentro y Solidaridad, pero habrá que esperar, explicó.