Debido al rechazo de la gente y por problemas técnicos, el Tren Maya no pasará por Campeche (la capital) sino por la periferia de la ciudad.

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) Rogelio Jiménez Pons, indicó que la ruta del Tren Maya será modificada y generará un ahorro de más de 2 mil millones de pesos.

La decisión, reveló Rogelio Jiménez, es por problemas técnicos y la oposición de algunos grupos (que no identificó).

La noticia la dio a conocer durante tras la presentación de "Lineamientos de diseño y planificación urbana. Criterios para el desarrollo sostenible del sureste de México".

Tren Maya: lamenta Fonatur que no llegue a Campeche

Sí nos sale más económico salirnos de la ciudad, pero es una pena porque sí creemos que merecía, (...) la estación antigua donde íbamos a llegar permitía llegar a zona amurallada de Campeche", aseveró.

El tren ya no pasará en medio de esta ciudad, como estaba contemplado inicialmente, aunque se planea un transporte interno para conectar a la ciudad con el Tren Maya, sostuvo.

Explicó que estaba previsto un viaducto elevado que ya no se construirá porque ahora se desarrollará un libramiento.

300 familias se opusieron a Tren Maya, ya no serán reubicadas

Por este cambio en el trazo, ya no será necesario reubicar a 300 familias que habitan por donde estaba contemplado que pasara el Tren Maya, por lo cual no no se necesita construir las 300 viviendas que se contemplaron para ellas, mencionó.

Sobre el avance físico global del proyecto, Jiménez Pons confió en que se alcance el 30 por ciento al cierre de este año, aunque a finales de junio pasado fue de apenas el 12 por ciento.

Ya se ven perspectivas de cómo están distintos indicadores de avance. El año pasado fue muy difícil para nosotros, hay restos importantes todavía de suministros.

Por ejemplo, estamos ahorita instalando cuatro plantas de durmientes en la zona. Hay retrasos de proveedores de Italia y Alemania que lleva meses por la cuestión del Covid-19, eso sí nos está pegando, debimos haber empezado producción este año. Pero creo que todo es subsanable. Espero que en cuestiones de un par de meses tengamos una curva creciente", sostuvo.

En la presentación se dieron a conocer 12 lineamientos divididos en tres ejes que proponen acciones de responsabilidad ambiental, inclusión social y economía local para orientar la toma de decisiones de los equipos de trabajo involucrados.





