Trump 'odia' foto de migrantes muertos, pero culpa a los demócratas

Washington.- Aunque el presidente Donald Trump dijo que "odia" la foto de los migrantes que murieron en la frontera, culpó a los demócratas de esas muertes.

La odio", dijo Trump sobre la imagen, "y sé que eso podría terminar de inmediato si los demócratas cambiaran la ley. Deben modificar las leyes. Y así ese padre, que tal vez era un tipo maravilloso, con su hija, cosas como esa no sucederían".

Y es que la muerte de un padre y su hija al intentar cruzar el río Bravo para seguir "el sueño americano" ha consternado al mundo.



El presidente estadounidense insistió en culpar a la oposición de su país.

Si tuviéramos las leyes correctas, que los demócratas no nos están permitiendo tener, esas personas no estarían viniendo. No estarían intentándolo”, declaró Trump.