Trump podría crear 'Zar migratorio' o 'Zar fronterizo'

Estados Unidos.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está considerando crear la figura de un “zar migratorio” o “zar fronterizo” para coordinar las políticas migratorias de varias agencias federales, señalaron este lunes fuentes enteradas de las discusiones.

Trump está sopesando dos candidatos potenciales para el cargo: el exsecretario del estado de Kansas, Kris Kobach y el exfiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli, dos conservadores de ultraderecha con puntos de vista radicales sobre la inmigración, señalaron las fuentes a la agencia The Associated Press bajo la condición de permanecer en el anonimato por no estar autorizadas para discutir el tema en público.

De acuerdo al portal de noticias El Universal, las discusiones se producen en momentos en que Trump amenaza con cerrar la frontera sur de Estados Unidos esta semana si México no frena la inmigración ilegal a Estados Unidos.

Ni la Casa Blanca ni Kobach o Cuccinelli respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el asunto del zar.

El enfoque migratorio de Trump implica a varias agencias del gobierno, entre ellas los departamentos de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el de Servicios Humanos y de Salud (HHS), Defensa y Justicia, y no siempre trabajan coordinadamente o en el mismo sentido.

Un ejemplo se produjo el verano pasado, cuando el exfiscal general Jeff Sessions implementó una política de Tolerancia Cero en la frontera que causó que se disparara el número de menores migrantes separados de sus familias.

Los niños separados fueron colocados bajo custodia del HHS, pero no se implementó un sistema para tener un registro de padres e hijos y dónde estaba cada uno, hasta que un juez federal lo ordenó, lo que derivó en temores respecto de si se podrían reunificar los unos con los otros.